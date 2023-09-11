VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fas'ta deprem felaketi: Can kaybı artıyor
Bakan Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu'na katılacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi belli oldu
İsrail: Filistinlilerle diyalog halindeyiz
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Binali Yıldırım'ı kabul etti
FOX TV'den yine taciz haberciliği! 9 ay sonra aynı skandala imza attılar
11 Eylül 2023 Pazartesi 18:19:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 18:19:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda maç takvimi belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü ön eleme turu maçlarıyla başlayacak organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kupada 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak.

Organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

Etiketler : türkiye kupası maç takvimi futbol
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Menemen'de üç tatlı ses

Menemen'de üç tatlı ses
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX