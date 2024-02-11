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11 Şubat 2024 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 13:45:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yarın yapılacak

Kaynak: AA

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, yarın çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Etiketler : ziraat türkiye kupası çeyrek final yarı final kura
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