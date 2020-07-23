Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin hakemi belli oldu
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.
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