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26 Şubat 2024 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:26 Şubat 2024 Pazartesi 10:30:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final turu başlıyor

Kaynak: AA

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasıyla başlayacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonucunda rakiplerini saf dışı bırakacak ekipler, adını yarı finale yazdıracak.

Çeyrek final maç programı şu şekilde:

Yarın:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

Etiketler : ziraat türkiye kupası çeyrek final müsabaka
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