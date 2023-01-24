Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Kaynak: TRT Haber
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer aldı.
Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı.
Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK
MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Galatasaray-Medipol Başakşehir
İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK / Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Galatasaray-Medipol Başakşehir / MKE Ankaragücü-Trabzonspor
Çeyrek final 28 Şubat, yarı final 4 Nisan'da başlayacak
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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