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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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24 Ocak 2023 Salı 14:39:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 14:39:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: TRT Haber

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Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer aldı.

Kura çekimine, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katıldı.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK

MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

İŞTE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK / Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor

Galatasaray-Medipol Başakşehir / MKE Ankaragücü-Trabzonspor

Çeyrek final 28 Şubat, yarı final 4 Nisan'da başlayacak

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Etiketler : tff ziraat türkiye kupası eşleşme çeyrek final yarı final
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