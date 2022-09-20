VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Yabancı turist sayısı ve döviz girdisinde artışın sürmesi öngörülüyor
Yeşilçam'da aşk ve güldürü filmlerinin unutulmaz yönetmeni: Ertem Eğilmez
YETEV'den güzel sanatlar lisesi öğrencilerine başarı bursu ve ihtiyaç desteği
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye gönderildi
Cumhuriyet'in 100. yılında savunma sanayisinden gövde gösterisi
Rus ordusunda görev yapan yabancıların Rusya vatandaşlığı alması kolaylaştırıldı
SSB ile ASELSAN, yapay zeka destekli proje anlaşması imzaladı
New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Milli motosikletçiler hafta sonu İspanya ve Japonya'da piste çıkacak
'Ultra işlenmiş gıdalar bellek sorunu riskini artırıyor' uyarısı
İspanya hükümeti enerji krizine karşı doğal gazda vergiyi yüzde 5'e indirdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı
"Demir Yumruk" davası Ankara'da görülecek
AB'de ithal edilen gıdadan fazlası çöpe gidiyor
"Türkiye'nin desteğiyle sağlanan tahıl anlaşması dünya için umut"
Çavuşoğlu, New York'ta Amerikalı mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi
Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunu çeyrek milyondan fazla kişi ziyaret etti
Nisa bebeği terk eden annenin 2 yıla kadar hapsi istendi
"Lisanssız elektrik yönetmeliğinin hedefi tüketicilere yansıyacak ilave maliyetleri engellemek"
Polonya, Zaporijya'daki olası radyasyona karşı potasyum iyodür tabletleri dağıttı
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi
20 Eylül 2022 Salı 16:58:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 16:58:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maç programı açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27, 28 ve 29 Eylül'de oynanacak müsabakaların programı şöyle:

27 Eylül Salı:

13.00 İnegölspor-BC Group Ağrı 1970 (İnegöl İlçe)

14.30 Ankaraspor-Kepez Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

14.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)

15.00 Somaspor-Efeler 09 (Soma Atatürk)

15.00 Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Derince Belediyesi Doğal Çim Sahası)

17.30 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945 (Balıkesir Atatürk)

28 Eylül Çarşamba:

13.00 GMG Kastamonuspor-Nevşehir Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Adıyaman FK-Bartınspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Pazarspor-Mazıdağı Fosfatspor (Pazar İlçe)

14.30 Niğde Anadolu FK-Yomraspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.30 1922 Konyaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.30 Etimesgut Belediyespor-Yalovaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Serik Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Serik İsmail Ogan)

14.30 Kırşehir Futbol-Kilis Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.30 Ankara Demirspor-Karaman FK (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Nazilli İlçe)

15.00 Çatalcaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Çatalca İzzettin)

15.00 Ergene Velimeşespor-Elazığ Karakoçan FK (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor (Özer Türk)

15.00 Sarıyer-Büyükçekmece Tepecikspor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Uşakspor-Malatya Arguvanspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 HES İlaç Afyonspor-Amberçay Eynesil Belediyespor (Zafer)

15.00 Weecoins Kırklarelispor-Siirt İl Özel İdare (Kırklareli Atatürk)

17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka (Şanlıurfa 11 Nisan)

20.00 Bursaspor-Boyabat 1868 (M. Fehmi Gerçeker)

29 Eylül Perşembe:

14.00 Diyarbekirspor-Kars 36 (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor-Amasyaspor FK (Derince Belediyesi Doğan Çim Sahası)

17.00 Menemen FK-Bigaspor (Menemen İlçe)

20.00 Eskişehirspor-Muş 1984 Muşspor (Eskişehir Yeni)

Etiketler : ziraat türkiye kupası maç programı türkiye futbol federasyonu
Bol bol senaryo okuyorum

Bol bol senaryo okuyorum
Eşsiz tercih

Eşsiz tercih
‘Kuş Uçuşu' müjdesi

‘Kuş Uçuşu' müjdesi
Sevgi hiçbir zaman tükenmez

Sevgi hiçbir zaman tükenmez
Dijital dönüş

Dijital dönüş
‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı

‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı
‘Dilenci' sözüne dava açtı

‘Dilenci' sözüne dava açtı
Doğru projeyi arıyor

Doğru projeyi arıyor
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes