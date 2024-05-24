Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta Eren Elmalı'nın yerden pasında orta sahada taç çizgisi yakınında Necip Uysal'dan vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra topu kontrol eden Onuachu, süratle ceza sahasına yöneldi. Nijeryalı oyuncu, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra altıpasın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka, sağdan ceza sahasına girip Eren Elmalı ve Denswil'i geçtikten sonra şutunu çıkardı, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

33. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Masuaku'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Muleka'nın ceza yayı solunda çizgi yakınından aşırtma pasında, Salih Uçan'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada iki takımın da birer şutu direkten döndü. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Svensson'a çarparak havalanan topa Visca'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak, altıpasın içinde Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Aynı dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

70. dakikada Visca'nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un parmaklarının ucuyla dokunduğu top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

89. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Visca'nın sağdan kullandığı kornerde Meunier'nin ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Mert Günok'un sağına uzanarak çeldiği top, Pepe'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun arka direkte yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90+4. dakikada Al-Musrati Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. Pepe'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Al-Musrati'nin ceza yayının hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Al Musrati ilk golüyle kupa getirdi

Beşiktaş'ın devre arasında Portekiz'in Braga takımından kadrosuna kattığı Al-Musrati, siyah-beyazlı ekipte attığı ilk golde kupa kazandırdı.

Siyah-beyazlı formayla 13 maça çıkan Al-Musrati, daha önce oynadığı müsabakalarda gol sevinci yaşayamamıştı. Tecrübeli oyuncu daha önce Galatasaray'la oynanan derbide kendi kalesine gol atmış, Fenerbahçe derbisinde de kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Türkiye Kupası'nda 11. zafer

Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan siyah-beyazlı ekip 11. defa mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı takım, 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kazandığı Türkiye Kupalarının yanına 2023-2024 sezonunda kazandığı kupayı da koydu.

Beşiktaş gelecek sezon Avrupa'yı garantiledi

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlar sonrasında Avrupa hattının oldukça gerisinde kalan ve 6. sıradaki Kasımpaşa'yla 5'lik mücadelesi veren Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamayı garantiledi.

Önümüzdeki sezon Avrupa sahnesine UEFA Avrupa Ligi play-off turundan başlayacak Beşiktaş, bu turda elenmesi halinde yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

Golden sonra tribünler gerildi

Trabzonspor'un 1-0 öne geçtiği Onuachu'nun golünün ardından iki takım taraftarı arasında gerginlik yaşandı.

Bordo-mavili taraftarların yer aldığı kale arkası tribünden siyah-beyazlılara atılan meşale sonrası tansiyon yükselirken, emniyet kuvvetleri araya girerek olayları büyümeden önledi.

Hasan Arat'ın ilk kupası

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık 2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat, başkanlığı dönemindeki ilk kupasını kazandı.

Arat, kupa zaferinin ardından sahaya inerek idarecileri ve Beşiktaşlı futubolcularla birlikte tribünleri selamladı.

Serdar Topraktepe, teknik adam olarak da kazandı

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, futbolculuğunun ardından teknik adam olarak da Türkiye Kupası'nı kazanmaya başardı.

Futbolculuk kariyerinde siyah-beyazlı ekiple 1997-1998 sezonunda kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Toprakpete, Trabzonspor'u 3-2 yenerek hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu başarıyı elde etti.

Öte yandan, Topraktepe uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek kulübeden ihraç edildi.

Finalde eşitlik bozuldu

Daha önce Türkiye Kupası finalinde 4 kez karşı karşıya gelen ve 2'şer defa kupayı kazanan iki takımdan Beşiktaş bir kupa fazlasıyla öne geçti.

Siyah-beyazlı takım, kupada 1974-1975, 1976-1977, 1983-1984 ve 1989-1990'da bordo-mavili ekibe karşı şampiyonluk mücadelesi verirken, 1974-1975 ve 1989 ve 1990 sezonunda kupayı kazandı.

Bordo-mavililer ise 1976-1977 ve 1983-1984 sezonunda kupada Beşiktaş'a üstünlük kurdu.

Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi.

Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında oynadığı 16. final maçını kazanamayarak sezonu kupasız kapadı.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin kupa hasreti de 4 sezona çıktı.

Avcı, ilki gerçekleştiremedi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda ilk Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 şampiyonluk kupası götürürken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

Beşiktaş, 5. finali kazandı

33 sezon sonra kupa finalinde karşılaşan iki takımın birbirleriyle oynadığı 5. final karşılaşmasını Beşiktaş kazandı.

Daha önce oynanan 4 müsabakada 2'şer kez kupa mutluluğu yaşayan iki ekip arasındaki eşitliği siyah-beyazlı takım bozarak final maçlarında 3-2 üstünlük sağladı.

Kupasız geçen sezon

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız kapamış oldu.

Karadeniz ekibi, daha önce 5 kez kupa kazandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk kez bir kupa finali karşılaşmasını kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak ikincilikle yetinen Trabzonspor'un teknik ekibi ve oyuncularına madalyaları verildi.

Saha ortasına kurulan platformda Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ın teknik heyetine ve futbolcularına şampiyonluk madalyaları takdim edildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Necip Uysal, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ellerinden aldığı kupayı havaya kaldırdı.

Beşiktaşlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu tribünlerde bulunan taraftarlarıyla kutladı.

Büyük bir sevinç yaşayan siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat da futbolcuların ve taraftarların mutluluğuna ortak oldu. Tribünleri selamlayan Başkan Arat, oyuncuları ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi tebrik etti.

Kutlama mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş'ı, camiasını ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımıza da yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtullmuş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Beşiktaş futbol takımını ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 62. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Trabzonspor'u da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze gelecek sezon başarılar diliyorum."

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Ceylan: Yediğimiz gole verdiğimiz reaksiyon bize galibiyeti ve kupayı getirdi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına, kırmızı kart gören Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin yerine yardımcı antrenör Yunus Murat Ceylan katıldı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten Ceylan, "Basit bir hatadan yediğimiz erken golle geriye düştük. Oyuncularımızın golden sonraki reaksiyonları çok iyiydi. Kupayı kazanma isteklerini sahaya yansıttılar. Oyunun tamamı bizim kontrolümüzde geçti. İlk yarının sonunda bulduğumuz gol moral açısından iyi oldu. İkinci yarıda öne geçtik. Yediğimiz gole verdiğimiz reaksiyon bize galibiyeti ve kupayı getirdi. Çok mutluyuz. Oyuncularımız Serdar Topraktepe'nin taktik ve teknik detaylarına bağlı kaldılar. Bunun kazanmamızda çok etkisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı tebrik etti.

Maçın dengeli başladığını belirten Abdullah Avcı, "13. dakikada oyun dengede giderken öne geçtik. 20. dakikadan sonra Beşiktaş oyunu aldı ya da biz verdik. Rakibe uzak kaldık, oynamalarına izin verdik. Topa sahip olarak bizden daha iyi oynadılar. Topu, bize geçtiği bölümde çabuk kaybettik. İkinci topları alamadık. Devreye 1-0 önde girsek oyuna daha fazla müdahale edebilirdik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının başında yedikleri golle geriye düştüklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Oyunu elimize alarak skoru 2-2'ye getirdik. Gol atabileceğimiz pozisyonlar vardı. Bir topu kısa düşürerek rakibe verdik. Rakip de bunu değerlendirdi. Üzgünüz. Taraftarımız buraya geldi. Kupayı kazanmayı çok istiyorduk. Maalesef olmadı. Güzel bir final oldu. Festival havasında geçti. Örnek bir kupa finali oldu." diye konuştu.

Yarışmaya ve gelişmeye devam edeceklerine vurgu yapan Abdullah Avcı, "Finalleri oynamak kolay değildir. Bu finalleri oynamak önemli bir deneyimdir. Oyuncuların zihinsel olarak adapte olmaları gerekiyor. Anlar futbolda çok önemli. Bazen değerini fark edemiyoruz. Trabzonspor, çok büyük bir kulüp. Yarışan bir kulüp. Sürdürülebilir ve yarışabilir bir Trabzonspor için çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Rachid Ghezzal: Zor bir sezon geçirdik. Kupayı kazanmayı hak ettik

Siyah-beyazlı 4 oyuncu, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beşiktaş'ın karşılaşmadaki ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, Türkiye Kupası'nı kazanmayı hak ettiklerini belirterek, "Çok mutluyuz. Zor bir sezon geçirdik. Kupayı kazanmayı hak ettik. Sezonu kupayla bitiriyoruz. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ettik. Bu kupa tüm taraftarlarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Finalde çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Cezayirli oyuncu, "Maçtan önce Beşiktaş'ın gücünü göstermemiz gerektiği hakkında konuşmuştuk. Bugün de bunu yaptık. Bizim için unutulmaz bir galibiyet ve kupa zaferi. Beşiktaş'ta 4 sezonda 4 kupa kazandım. Bu tabii ki çok gurur duyulacak bir şey." şeklinde konuştu.

Kupayı kazanarak bu sezon sergiledikleri kötü performansı unutturmak için sahaya çıktıklarını anlatan Salih Uçan ise şunları kaydetti:

"Bu sezon sergilediğimiz performansla tarihe geçtik. Çok üzüldük. Puan farkının çok açılması oyuncuları da demoralize etti. Hepimiz mutsuzduk. Bu maç yaşanan her şeyi unutturacak çok önemli bir maçtı. Karakter koyduk. Binlerce Beşiktaş taraftarı inanılmaz bir destek verdi. Böyle bir sezonu kupayla bitirmek müthiş oldu."

Müsabakada siyah-beyazlıların ikinci golüne imza atan Salih, "Şanslı günümdeydim. Zorlu bir süreçten geçtim. Kolay bir yıl olmadı. Sakatlık da yaşadım. Sakatlıktan döndükten sonra takıma çok iyi katkı verdiğimi düşünüyorum." dedi.

Cenk Tosun: Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk

Türkiye Kupası finalinde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını vurgulayan Cenk Tosun, "Taraftarımıza bu kupayı borçluyduk. Kötü bir sezon geçirdik. Ona göre hazırlandık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes, her şeyini verdi. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 90 dakika bizi yalnız bırakmadılar. Bu kupayı hak ettik. Maç 2-2 bitseydi yazık olurdu. Ama son dakikada gelen gol bize kupayı getirdi. Ailelerimiz, taraftarlarımız ve yarın okula Beşiktaş formasıyla gidecek küçük çocuklarımız için oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a galibiyeti ve şampiyonluğu getiren gole imza atan Libyalı oyuncu Al-Musrati ise şu görüşleri paylaştı:

"İnanılmaz duygular içindeyim. Bu kupayı alacağımıza dair söz vermiştik. Bu şampiyonluğu hak ettik. Çok mutluyum. Beşiktaş, her zaman en tepede olmayı hak eden bir kulüp. Gelecek sezon kupalar ve şampiyonlukları kazanmak için mücadele edeceğiz."