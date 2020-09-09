Portolu Ze Luis Beşiktaş yolunda

Beşiktaş'ın yeni sezonda forvet adayları arasında bulunan, Kovid 19’a yakalandığı ve yeniden Porto ile çalışmalara başladığı belirtilen Ze Luis’in, Avrupa futbolunda kalmak istediği, bu yüzden Arabistan’ı tercihleri arasından çıkarttığı bildirildi.

FAVORİ BEŞİKTAŞ

Portekiz basını, 29 yaşındaki golcünün Celta Vigo ve Beşiktaş arasında bir tercih yapacağını, ancak Beşiktaş’ın sahip olduğu iddialı konum nedeniyle favori olduğunu iddia etti. Porto’da bu sezon ilk 11’de şans bulması beklenmeyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2023’te sona eriyor. Beşiktaş’ın kiralamak istediği Ze Luis’i, Porto bonservisiyle satıp para kazanmaya çalışıyor.