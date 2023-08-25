Z kuşağı sporseverler, dijital varlıklarla kulüplerinde söz sahibi oluyor

Taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios'tan yapılan açıklamaya göre, dijital dönüşüm sporun her alanında hissedilirken, global spor kulüpleri de dijitalleşmenin ve teknolojinin sunduğu fırsatları gelir modeline dönüştürmek için birbiriyle yarışıyor.

Bu yarıştaki en önemli unsurlardan biri olan blockchain ve dijital varlıklar da kulüplerin özellikle ilgilendiği alanların başında geliyor.

Manchester City, Metaverse evreninde stat inşa ederken, Liverpool, Paris Saint-Germain ve Barcelona da bu sanal platformda lisanslı ürün mağazalarını açıyor. Taraftarlar, kendi avatarları ile Metaverse evreninde destekledikleri takımların mağazalarından alışveriş yapıp, diğer taraftarlarla etkileşim kurabiliyor.

Nitelikli fikri tapu olarak adlandırılan NFT'ler de spor endüstrisinde yer edinmeye başladı. Türkiye'de NFT projesi oluşturan ilk kulüp, Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2021 yılında satışa sunduğu Ali Sami Yen koleksiyonunda 100 adet NFT'lerden 59 saniyede 185 bin avro kazandı.

Spor ve blockchain denildiğinde şüphesiz ilk akla gelen kavramlardan biri de fan tokenlar. Yeni neslin dijital kulüp üyeliği olarak da nitelendirebilen fan tokenlar, kulüp-taraftar ilişkisini ve etkileşimini tek taraflı olmaktan çıkarıp sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Deloitte'in en son yaptığı araştırmaya göre, Z kuşağı sporseverlerin yüzde 75'i, Y kuşağı sporseverlerin de yüzde 72'si VIP maç bileti, yıldız oyuncularla tanışma gibi birçok unutulmaz deneyimi elde etme fırsatı sunan fan tokenlara ilgi duyuyor. Rapora göre, web3 teknolojileri ve fan tokenlar gibi yeni nesil taraftar etkileşim ürünleri de genç sporseverlerin ilgisini çekiyor.

Gençler, takımlarıyla daha çok etkileşim kurmak istiyor

"Taraftardan Fazlası Ol" sloganı ile taraftarlara destekledikleri takımların forma dizaynından ilk 11'ine, takım otobüsünden maç bileti fiyatına kadar birçok farklı konuda söz hakkı veren ve bunu yaparken de eşsiz deneyimleri kazanma fırsatını sunan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com'un 25 farklı ülkede, 150'den fazla global spor partneri bulunuyor.

Bu kullanıcıların büyük bir kısmı da teknolojiye meraklı, genç nesil. Dünyanın her yerindeki taraftarların tek bir uygulamada aynı söz hakkına ve aynı şartlarda ödül kazanma fırsatına sahip olduğu fan tokenlar, sporseverlerin yeni nesil dijital kulüp üyeliği veya sadakat programı gibi bir nitelikte karşısına çıkıyor.

"Fan tokenlar, taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı veriyor"

Socios.com'un Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, dijital varlıklar sayesinde taraftarların oyuna daha çok dahil olduğunu kaydetti.

"Manchester City'den Barcelona'ya, Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a, Juventus'tan Trabzonspor'a kadar dünyanın en büyük futbol kulüplerinin ve 9 farklı branşta birçok spor organizasyonun dahil olduğu Socios.com ekosistemi, taraftarlarla kulüpler arasında bir köprü kuruyor." diyen Dikici, şunları kaydetti:

"Fan tokenlar ile taraftarlar, destekledikleri takımların bazı kararlarında söz hakkı sahibi olurken, para ile satın alamayacakları unutulmaz deneyimleri de yaşama fırsatını elde ediyorlar. Örneğin Türkiye'deki partnerlerimizden biri olan Galatasaray ile Galatasaray Fan Token sahiplerini UEFA Kupası şampiyonluğunun yıl dönümünde kupayı kazanan kadrodan bazı futbolcularla bir araya getirdik. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarlar kendi sahalarında takımın 2 efsanesi Hami Mandıralı ve İbrahima Yattara ile gerçek bir maç deneyimi yaşadı. Takımla maç seyahatinden VIP loca ağırlamalarına, antrenman ziyaretlerine, kişiye özel mesajlı doğum günleri kutlamalarına kadar dünyanın birçok yerindeki taraftarlara özel ayrıcalıklar sunmaya çalışıyoruz. Örneğin UEFA'nın resmi partneri olarak bu sene Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki Yenikapı etkinliklerinde Manchester City ve Inter kulüplerinin de partneri olarak taraftarlara oyuncuların imzalı formasını ve lisanslı ürünlerini hediye ettik."

"Spor kulüplerinde blockchain uzmanları görev almaya başladı"

Socios.com, yeni sezonla birlikte farklı soruların da yer aldığı yeni bir Blockchain&Spor araştırması için hazırlanıyor.

Blockchainin ve dijital varlıkların ilerleyen dönemlerde spor endüstrisi içerisinde daha da çok konuşulacağının da altını çizen Sema Tuğçe Dikici, spor kulüplerinin de bu alanda yeni iş fırsatları oluşturduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Sporda geleceğin mesleklerinden biri web 3 uzmanlığı olacak. Diğer bir deyişle teknoloji ile dijital dünyayı iyi okuyanlar ve proje geliştirenler spor endüstrisindeki rekabette yer alacak. Blockchain dünyası ve özellikle fan tokenlar gibi dijital varlıklar da spor endüstrisinin geleceği açısından çok önemli. Fan tokenlar, gelecek dönemlerde spor kulüplerinin en önemli sürdürülebilir gelir kalemlerinden biri olacak. Bugün Metaverse'de Manchester City dev bir stadyum inşa ediyorsa ya da Liverpool sanal bir mağaza açıyorsa, sporun öncü aktörlerinin NFT'leri dakikalar içinde tükeniyor ya da dünyanın en büyük spor kulüpleri fan tokenlar aracılığı ile taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı sahibi olma fırsatını veriyorsa dijital dünyanın spor ekosisteminin geleceğinin en önemli parçalarından biri olacağını söyleyebiliriz. Özellikle futbol kulüplerinin blockchain dünyasından dev markalarla sürdürülebilir iş modellerini yürütecek, token ekonomisi yaratacak ve en önemlisi de kulüpleri dijital rekabette bir adım öne çıkaracak uzmanlara ihtiyaç duyacağı kesin."