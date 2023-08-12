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12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:45:00

Yukatel Adana Demirspor, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Kaynak: AA

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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Geçen sezonu 4. sırada tamamlayan Adana ekibinde İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın yerine gelen Hollandalı Patrick Kluivert, takımının başında ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Ligin yeni takımlarından Çaykur Rizespor karşısında galibiyet arayacak Adana Demirspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Adana ekibi, son olarak sol kanat Luiz Nani, orta saha Dorukhan Toköz, stoperler Andreaw Gravillon ve Amir Feratovic ile forvet M'baye Niang'ı kadrosuna kattı, orta saha Benjamin Stambouli ile sözleşme yeniledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de mücadele eden Adana ekibi, 2. eleme turunda Romanya'dan CFR Cluj'u geçti, 3. eleme turu ilk maçında da Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5-1 mağlup etti.

Etiketler : yakutel adana demirspor çaykur rizespor süper lig
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