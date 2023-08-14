Yukatel Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi

12. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

19. dakikada orta sahadan Belhanda'nın attığı topa hareketlenen Yusuf Sarı'dan önce araya giren savunma, topu, ceza sahası dışına çıkan kaleci Gökhan Akkan'a kazandırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Olawoyin'in bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan Svensson'un ortasında topa hakim olan Belhanda, ceza sahası içinde önce Cherif Ndiaye ile paslaştı. Aldığı pasta topu kontrol eden Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahasında savunmanın havalandırdığı topa yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü.

36. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında sol kanattan ceza alanına giren Benhur Keser'in vuruşunda, top dışarı çıktı.

42. dakikada Belhanda ile paslaşarak sağ kanattan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Rodrigues'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan son anda sağına uzanıp direğin dibinden topu kornere çeldi.

54. dakikada Mithat Pala'nın ceza yayının dışından sert şutunda, top üstten dışarı çıktı.

56. dakikada savunmanın hatasında topu alan Belhanda'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada sağ tarafta kale sahası çaprazına kadar inen Yusuf Sarı'nın yerden ortasında Cherif Ndiaye'den önce araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

85. dakikada hızla ceza alanına girip kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Akintola'nın vuruşunda, Gökhan topa hakim oldu.

87. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Alberk Koç'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Emirhan Topçu'nun yükselttiği topa arka direkte yükselen Mary'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+1. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Kullanılan taç atışı sonrası oluşan karambolde topu göğsünde yumuşatan Yusuf Erdoğan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesi sonucu gol kararını verdi: 2-1.

Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ GALİBİYETLE BİTİRMEKTİ"



Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, "Bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti." dedi.

Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 10 gün içinde 3 maç oynadıklarını anımsattı.

Çaykur Rizespor'u oynadıkları futboldan dolayı tebrik eden Kluivert, "Gerçekten çok iyi oynadılar. Sonuna kadar zorladılar ama bizim için en önemlisi galibiyetle bitirmekti. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum ve futbolcularımla da gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten zorlu koşullarda bir galibiyet almak ve 3 puanın Adana'da kalması bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Kluivert, soru üzerine, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Osijek ile oynayacakları maça ilişkin, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor orada. Turu geçmek istiyoruz." dedi.

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut da bekledikleri gibi zor bir maç oynadıklarını aktardı.

Rakiplerinin oturmuş bir kadrosu olduğunu ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Bizde sahada Süper Lig'de ilk kez oynayan birçok oyuncu vardı. Ama maçın geneline baktığımızda, ortalama 100 dakikayı baz aldığımız zaman oyuncularım başa baş oynadılar. Son ana kadar puanı, puanları kovaladı. Burada bizi üzen, bu kadar uğraştan sonra puanı elimize geçirmişken çok kötü bir golle maç kaybettik. Üzgünüz ama takımın gelişmeye ihtiyacı var. İnşallah bir sonraki maça daha hazır bir Rizespor izleteceğiz."