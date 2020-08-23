Yeni Malatyasporlu Lukoki'nin gözü yükseklerde

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23 Ağustos 2020 Pazar 11:53:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 11:53:00

Yeni Malatyasporlu Lukoki'nin gözü büyük takımlarda

Kaynak: AA

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Jody Lukoki, sarı-siyahlılarda kendini göstererek büyük takımlara transfer olmayı istediğini açıkladı.

Demokratik Kongolu oyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir Süper Lig'i takip ettiğini belirtti.

Birçok transfer teklifi almasına rağmen hedefleriyle örtüştüğü için BtcTurk Yeni Malatyaspor'u tercih ettiğini anlatan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da kendisini daha fazla geliştireceğine inandığını vurgulayan Lukoki, "Hem Malatyaspor'un hem de benim planlarımız var. Bu konuda ortak noktada buluşabildiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden Malatya'yı seçtim." ifadelerini kullandı.

Lukoki, sarı-siyahlı ekibe katılmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Garry Rodrigues ve Ryan Donk ile Hollanda'dan arkadaşız. Onlarla sürekli konuşuyoruz. Onlar bana Süper Lig'in kariyerim açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Zaten kafamda buraya gelmek gibi bir hayal vardı. Çok şükür gerçekleşti ve buraya geldim. Tabii ki ben de büyük takımlara transfer olmak istiyorum. Kendi takımıma faydalı olarak kariyerimi ilerletmek istiyorum."

"HAYALİM TARİHİ TAKIMLARDA OYNAMAK"

Lukoki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Türkiye tarihine geçmiş büyük ekipler olduğunu söyledi.

Öncelikli hedefinin Malatya'da iyi bir performansa imza atmak olduğunu aktaran Lukoki, "Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'de tarihi olan büyük takımlar. Burada geçireceğim iyi sezon benim kariyerimi etkileyecek. Bunun farkındayım ve ondan dolayı tek odaklandığım nokta bu. Büyük, tarihi takımlarda oynamak benim hayalim." diye konuştu.

"FERDİ KADIOĞLU ÇOK KALİTELİ FUTBOLCU"

Jody Lukoki, Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu çok beğendiğini belirtti.

Ferdi'yi Hollanda'dan tanıdığını anlatan Lukoki, "Genç olmasına rağmen onu izlediğiniz zaman çok deneyimli bir futbolcuymuş gibi davranıyor. Genç ama kaliteli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi ve Malatya'yı çok beğendiğini de kaydeden Lukoki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Afriyie Acquah ve Youssouf Ndayishimiye ile yeni gelmeme rağmen çok samimi olduk ve beni takıma adapte ettiler. Şu anda yüksek kalitede antrenmanlara başladık. Yüksek seviyede bir takım istiyoruz, tabii bunu sezonun gidişatı bize gösterecektir. Ligin 21 takımla oynanacak olması bizim için büyük şans çünkü böyle olunca ligde kaldık. Bizim için daha çok maç demek. Bunun için fit olmamız lazım. Birçok futbolcu arkadaşımız şans bulacak ve bu futbolcular için çok güzel bir durum."

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