  • BIST
    115138
  • Dolar
    6,8573
  • Euro
    7,6978
  • Altın
    388,6410
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Skandal adım: ABD Terörü finanse etmeye devam ediyor
Oxford Üniversitesi açıkladı: İşte koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke
Faslı uzmanlar: BAE medya üzerinden planlarını uygulayamadı
Zorla savaştırılıyorlar! Hafter bizi mahvetti
"Ekonomik krizin dip noktasını muhtemelen geçtik"
Kırıkkale'de yetiştirilen ana arılar ülke geneline satılabilecek
TİGEM Trakya'nın tarım ve hayvancılığına büyük katkı sağlıyor
ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı
TOKİ'den fırsat üstüne fırsat! 206 arsanın satış ve kiralamasını açık artırmayla yapılacak
TESK esnafın taleplerini Bakan Pekcan'a iletti
AB Komisyonundan 11 Türk kuruluşuna 4,4 milyon avroluk hibe
Yeni Malatyaspor çıkışa geçmeyi hedefliyor
Eskişehirspor kritik virajda
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Antalyaspor ligde ulaştığı konumla rahatladı
Merkez Bankası faizi neden düşürmedi?
Osman İşleyen öldürüldü!
Altın alış satış fiyatları
Koronavirüse 4 yeni belirti daha ekledi!
Koronavirüs yurtta böyle kol geziyor!
Kurban kesiminde koronavirüs önlemi: Randevuyla yapılacak
İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi
Ege'de şiddetli deprem! İstanbul, İzmir ve Manisa...
Bakanlık'tan oyun salonları için son dakika genelgesi
26 Haziran 2020 Cuma 11:57:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 11:57:00

Yeni Malatyaspor çıkışa geçmeyi hedefliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İkinci yarıdaki ilk galibiyetini geçen hafta evinde Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek alt sıralardan kurtulmanın planlarını yapıyor.

Süper Lig'de 188 gün sonra 3 puanla tanışan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıda aldığı puanlarla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği performansı sahaya yansıtamadı.

Sarı-siyahlılar, ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alırken 9 maç sahadan yenik ayrıldı.

Süper Lig'de son galibiyetini 188 gün sonra, geçen hafta Göztepe karşısında alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçında da puan almanın planını yapıyor.

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen sarı-siyahlılar, her maça final gözüyle bakıyor.

Hikmet Karaman'a güveniliyor

Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, daha sonra Kemal Özdeş ile yola devam etti. Özdeş yönetiminde 5 maça çıkan Malatya ekibi, galibiyetle tanışamadı. Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştı.

Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Malatya ekibinde, teknik direktör Hikmet Karaman, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında takımın başında olamayacak.

İstanbul'daki tek galibiyet Beşiktaş'a karşı

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Yeni Malatyaspor, İstanbul ekipleriyle deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'a karşı aldı.

Kalan maçlar final niteliğinde

Malatya ekibi, sezonun son 6 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 3 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

Şu ana kadar 28 puan toplayan Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Çelikel: "Puan veya puanlarla döneceğiz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Göztepe karşısında güzel ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bundan sonra puan kayıpları yaşamak istemediklerini dile getiren Çelikel, bunun için ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtacaklarını ifade etti.

Bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Çelikel, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçı hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Göztepe galibiyetiyle takımda moraller yerine geldi. Şu an takımda güzel bir hava var. Göztepe maçındaki mücadele ruhumuzu Fenerbahçe karşısında da göstermek istiyoruz. Teknik direktörümüz Hikmet Karaman'ın önderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fenerbahçe deplasmanına puan veya puanlar için gideceğiz. Göztepe maçındaki mücadelemizi, Fenerbahçe karşısında da sergilersek deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum."

Hakkı Çelikel, büyük takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Fenerbahçe zor deplasman ama elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER