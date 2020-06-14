Yelkenciler normalleşme süreciyle yeniden mavi sularda

Uluslararası birçok yarışmada madalyalar kazanan milli yelkenciler, antrenörleri eşliğinde Marmara'nın mavi sularına yelken açıyor.

Yelken yapacakları kıyafetlerini giyip kulübe gelen sporcular, ateşleri ölçüldükten sonra yelkenlerini hazırlayarak denizde antrenman yapıyor.

Yelkenciler gün boyunca laser ve optimist sınıflarında farklı saatlerde denize çıkarak, 14-21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Yelken Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"KULÜPTE GEREKLİ SALGIN TEDBİRLERİNİ ALDIK"



Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Hakan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle yeniden denizde çalışmaya başlamanın sporcuları sevindirdiğini söyledi.

Şampiyonalar için çalışmalara başladıklarını belirten Şahin, "Pandemi sürecinde kulübümüzün sporcuları antrenörle birlikte canlı bağlantılarla kondisyon çalışmaları yaptı. Bir antrenör de sporculara teorik eğitimler verdi. Sporcularımız bu süreçte yelkenden uzaklaşmadan bilgilerini canlı tutmaya çalıştı." dedi.

Şahin, sporcuların salgın konusunda herhangi bir risk olmadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Kulübümüzde gerekli tedbirlerimizi aldık. Bir arada çok yoğunluk olsun istemiyoruz. Sabah ve öğlen iki grup şeklinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.