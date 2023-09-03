Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda düzenlenen Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı. Düzenlenen törene Bakan Bak'ın yana sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çok sayıda ve çeşitli branşlardan sporcular, seyirciler, eğitmenler ve protokol katıldı. 5-16 yaş aralığındaki pek çok sporcu, düzenlenen kapanış töreninde kendi branşlarına ilişkin gösteriler sergiledi, hünerlerini gösterdi.