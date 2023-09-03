Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda düzenlenen Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu'nda düzenlenen Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı. Düzenlenen törene Bakan Bak'ın yana sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, çok sayıda ve çeşitli branşlardan sporcular, seyirciler, eğitmenler ve protokol katıldı. 5-16 yaş aralığındaki pek çok sporcu, düzenlenen kapanış töreninde kendi branşlarına ilişkin gösteriler sergiledi, hünerlerini gösterdi.
- Milli sporcu Önder, Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya kazandı
- Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu sona erdi
- Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni
- Ronaldo 850 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
- Çanakkale'de 26 ilden 750 bisikletli şehit ve gaziler için pedal çevirdi
- Futbolda milli mesai başlıyor