Yat yarışları sona erdi

Didim'de 17-19 Mayıs'ta gerçekleşen Didim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yat yarışlarına toplam 12 yat katıldı. Didim Yelken Kulübü'nün önderliğinde ve Duja Otel ile düzenlenen iki gün süren yarışla ilgili, Volkan Gökay, spor ve turizmin birlikte ilerlemesinin bölgeye hem tanıtım hem ekonomik anlamda ciddi katkıları olduğunu ve bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Dereceye giren yat sahiplerine kupaları Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan ve Didim Yelken Kulübü Başkanı Hülya Zayan tarafından takdim etti.