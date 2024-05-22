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22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:00:00

Yat yarışları sona erdi

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Didim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yat yarışları denizde İlk kez Didim'de yapıldı.

Didim'de 17-19 Mayıs'ta gerçekleşen Didim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yat yarışlarına toplam 12 yat katıldı. Didim Yelken Kulübü'nün önderliğinde ve Duja Otel ile düzenlenen iki gün süren yarışla ilgili, Volkan Gökay, spor ve turizmin birlikte ilerlemesinin bölgeye hem tanıtım hem ekonomik anlamda ciddi katkıları olduğunu ve bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Dereceye giren yat sahiplerine kupaları Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan ve Didim Yelken Kulübü Başkanı Hülya Zayan tarafından takdim etti.

Etiketler : didim yat yarışları yarış
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