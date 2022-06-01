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Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz: Wushuda Avrupa'nın en iyisiyiz
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01 Haziran 2022 Çarşamba 14:13:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 14:13:00

Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Akyüz: Wushuda Avrupa'nın en iyisiyiz

Kaynak: AA

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Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda 103'ü altın toplam 189 madalya kazandıklarını belirterek, "Wushuda Avrupa'nın en iyisiyiz." dedi.

Akyüz, AA Spor Sohbetleri'nde yaptığı açıklamada, şampiyonanın geçen hafta Burgaz şehrinde sona erdiğini hatırlatarak, "Milli sporcularımız 103 altın, 62 gümüş, 24'te bronz madalya kazandı. Avrupa'daki dereceleriyle meşhur Ukrayna'yı da geride bırakarak organizasyonun en başarılı ülkesi olduk. Sporcularımız Avrupa'da madalya kürsüsünü adeta işgal etti." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uluslararası faaliyetlere 2 sene kadar ara verdiklerini aktaran Akyüz, yeniden kurulan Avrupa Wushu Federasyonunun (EUWUF) ilk faaliyetine Bulgaristan'da katıldıklarını belirtti.

Organizasyona katılmak için sporculardan yoğun talep geldiğini anlatan Akyüz, "Pandemi nedeniyle uzun bir ara vermiştik. Sporcularımızdan 300 kadar talep oldu ancak biz 120-130 kişilik bir kafile olarak oraya gittik. Çok iyi bir şampiyona oldu. Bu organizasyonda ilk defa Türkiye'den de hakemler yer aldı." ifadelerini kullandı.

Akyüz, wushuda bir sporcunun aynı anda birden fazla kategoride yarışabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Wushuda geleneksel ve modern stiller olmak üzere çok sayıda kategori var. Örneğin taoda bir sporcu birden fazla kategoride yarışabiliyor. Taoda sporcular 4 kategoride yarışabilir. Dolayısıyla bir sporcu 3 madalya birden alabilir. Bulgaristan'da kimi sporcumuz 3 birincilik, kimisi de 2 birincilik ya da ikincilik aldı. Biz wushuda Avrupa'nın en iyisiyiz. Rusya bu organizasyonda men edildiğinden yoktu ancak biz onlardan da iyiyiz. Ukrayna'da başarılı bir ülke, Avrupa'da önemli dereceleri var. Biz onları da geçtik."

"Sporcularımız yeterli ilgi göremediği için üzüldü"

Abdurrahman Akyüz, Türkiye'nin en başarılı federasyonlarından biri olduklarını ancak yeteri kadar ilgi göremediklerini savundu.

Çok sayıda Avrupa ve dünya şampiyonu sporcu yetiştirdiklerini anlatan Akyüz, "Çok sayıda madalya ile ülkemize döndük, ancak yeterli ilgiyi göremedik. En büyük başarıyı biz kazanıyoruz. Türkiye'nin en başarılı federasyonuyuz. Sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonu oluyor. Ama arayan soran tebrik eden yok. Çocuklarımız soruyor. Bizim diğer sporculardan ne farkımız var acaba? Ama biz başarılarımıza odaklanmaya ve çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Akyüz, wushu sporunun insan sağlığına çok faydalı olduğunu ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı önerildiğine işaret ederek, "Wushu dünyanın en faydalı sporlarından. Hem estetik hem sağlıklı bir spor. Hem bedeni hem de beyni geliştiriyor. Bu spor, insan anatomisini ruhsal, zihinsel ve sağlık açısından geliştiren bir özelliğe sahip. Bu nedenle sağlık sektöründe tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Özellikle wushu sporunun kolu olan tai chi, yavaş yapılan bir spor. Bu spor günümüzde kalp rahatsızlıkları, kronik kalp hastalıklarında tedavi yöntemi olarak kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akyüz, wushu sporunun 5 bin yıllık köklü bir tarihinin olduğunu ve Türkiye'de her geçen gün yaygınlaştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Wushunun, bu güzel sporun yurdumuzun bütün köşesinde yayılmasını hedefliyor ve bunun için çalışıyoruz. Şu an 150 binin üzerinde lisanslı, 30 binin üzerinde de faal sporcumuz var. Antrenör sayımız çok azdı ama bugün 6 binin üzerinde belgeli antrenörümüz var. Hedefimiz bu sayıları daha da arttırmak. İnşallah ülkemize daha çok madalya kazandıracak sporcular yetiştireceğiz. Bu anlamda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim. Katkısı olan herkesten Allah razı olsun."

Başkanvekili Akyüz, aile olarak wushunun içinde yer aldıklarını ve yaygınlaşması için büyük emek verdiklerini kaydetti.

Etiketler : Yeni tip koronavirüs Gençlik ve Spor Bakanlığı wushu sporu
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