WRC tarihindeki en genç şampiyon: Yeni Zelanda Rallisi'ni Rovanpera kazandı
Kaynak: AA
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) Toyota Gazoo takımı adına yarışan Fin pilot Kalle Rovanpera, 2022 sezonunun bitimine iki etap kala şampiyonluğunu ilan etti.
Sezonun 11. ayağı, Yeni Zelanda'da düzenlendi. 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 01.4 saniyede bitiren Rovanpera, sezonun 6, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.
Böylece pilotlar klasmanında 237 puana yükselen Fin sürücü, bitime iki etap kala en yakın rakibi Ott Tanak ile arasındaki farkı 64 puana çıkararak ilk WRC şampiyonluğunu yaşadı.
WRC'de 22 yaşında zafere ulaşan Rovanpera, 1995'te 27 yaşındayken kazanan Colin McRae'ye ait en genç şampiyon olma rekorunu da ele geçirdi.
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