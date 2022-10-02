WRC tarihindeki en genç şampiyon: Yeni Zelanda Rallisi'ni Rovanpera kazandı

Sezonun 11. ayağı, Yeni Zelanda'da düzenlendi. 17 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 01.4 saniyede bitiren Rovanpera, sezonun 6, kariyerinin 8. ralli zaferine ulaştı.

Böylece pilotlar klasmanında 237 puana yükselen Fin sürücü, bitime iki etap kala en yakın rakibi Ott Tanak ile arasındaki farkı 64 puana çıkararak ilk WRC şampiyonluğunu yaşadı.

WRC'de 22 yaşında zafere ulaşan Rovanpera, 1995'te 27 yaşındayken kazanan Colin McRae'ye ait en genç şampiyon olma rekorunu da ele geçirdi.