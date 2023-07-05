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05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:13:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2023 Çarşamba 12:13:00

Wimbledon'da Alcaraz ve Rybakina, 2. tura çıktı

Kaynak: AA

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ve tek kadınlarda dünya 3 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, 2. tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen ve Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros), ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da ana tabloda 2. gün maçları yapıldı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransız rakibi Jeremy Chardy'yi 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek 2. tura yükseldi.

Erkeklerde 8 numaralı seribaşı İngiliz tenisçi Cameron Norrie, Çek Tomas Machac'ı 6-3, 4-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Tek kadınlarda dünya 3 numarası Kazak sporcu Elena Rybakina, ABD'li Shelby Rogers'i 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek 2. tura adını yazdırdı.

Kadınlarda dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, Macar rakibi Panna Udvardy'i 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur da Polonyalı sporcu Magdalena Frech'i 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Etiketler : carlos alcaraz elena rybakina wimbledon
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