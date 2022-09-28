28 Eylül 2022 Çarşamba 17:11:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 17:11:00
Voleybolda Spor Toto Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın
Kaynak: AA
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Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.
Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.
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