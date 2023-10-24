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24 Ekim 2023 Salı 09:38:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 09:38:00

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak

Kaynak: AA

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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak.

Ligde 3. haftanın maç programı şöyle:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (İskenderun)

15.00 Fenerbahçe Parolapara-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)

18.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Başkent)

18.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)

Bu arada Halkbank-Arkas Spor arasındaki üçüncü hafta müsabakası, Arkas Spor'un Avrupa kupası maçı nedeniyle 8 Kasım'da oynanacak.

Etiketler : AXA Sigorta Efeler Ligi 3. Hafta Voleybol
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