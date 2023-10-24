Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın oynanacak
Kaynak: AA
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. hafta müsabakaları yarın yapılacak.
Ligde 3. haftanın maç programı şöyle:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (İskenderun)
15.00 Fenerbahçe Parolapara-Develi Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (TVF Başkent)
17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Cengiz Göllü)
18.00 Spor Toto-TÜRŞAD (TVF Başkent)
18.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek Vestel)
Bu arada Halkbank-Arkas Spor arasındaki üçüncü hafta müsabakası, Arkas Spor'un Avrupa kupası maçı nedeniyle 8 Kasım'da oynanacak.