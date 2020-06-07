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07 Haziran 2020 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 13:38:00

Vodafone Park Süper Lig maçlarını bekliyor

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Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, yeni tip koronavirüsten dolayı ertelenen ve 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak Süper Lig maçlarını bekliyor.

Çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, "Çok ciddi önlemlerimiz var. Bütün stadımızı, sporcularımızın olduğu tüm kompleksleri dezenfekte ettik." dedi.

Pandemi sürecinde tüm kurallara uyduklarını vurgulayan Avşar, "En iyisini yapmaya çalıştık. En önemlisi sporcu sağlığı. Önceliğimiz sporcu sağlıydı. Şimdi artık maçları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIM KALMIŞ HEYECANIMIZ VAR"

Süper Lig maçlarının yeniden başlamasına değinen Avşar, "Büyük heyecanla bekliyoruz. Yarım kalmış heyecanımız var, inşallah futbol camiası olarak 12 Haziran'da buna kavuşuyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Gerekli hazırlıklarımızın çoğunu tamamladık, artık maç günlerini bekliyoruz." diye konuştu.

Maçlarda taraftarların olmamasına değinen Avşar, şunları söyledi:

"Taraftarımızın ruhu yeter. Taraftarlarımızla, tüm camiamızla büyük coşku içinde bunları oynamak vardı. Seyircisiz maç müziksiz dansa benziyor. Maalesef günümüzün şartları bu. Elimizden geldiği kadar uyum sağlayıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

Tribünlerde taraftar maketlerinin olacağını vurgulayan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbide konuk ekibin seyircisinin de maketlerine yer verileceğini belirterek, şunları aktardı:

"Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz. En büyük arzumuz bu."

"KALAN 8 MAÇTA CİDDİ BAŞARI BEKLİYORUZ"

Yönetim ve yeni teknik kadroyla gelecek dönemde büyük başarılara imza atacaklarına inandığını vurgulayan Fatih Hakan Avşar, "Hem idari hem teknik anlamda hepimiz çok heyecanlıyız. Bütün arkadaşlarımız elinden geleni yapmaya çalıştı. Kalan 8 maçta ciddi başarı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi nedeniyle taraftarların da dikkat etmesi gerektiğini anlatan Avşar, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sosyal mesafe kurallarını önemsiyoruz, taraftarlarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz. Onların vereceği destek çok önemli. Her şeyden önemlisi sağlık. Sağlık olmazsa bu güzelliklerin hiçbiri bir arada olmaz. Pandemi kuralları bizim için çok önemli. Futbolcularımız için sağlık ne kadar önemliyse seyircilerimiz için de çok önemli." 

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