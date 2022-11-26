Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Resmen geri dönüyor

Corinthians'taki görevinden ayrılan Vitor Pereira, Brezilya'da kalacağa benziyor. Brezilya basınında yer alan haberde, Flamengo'nun, Pereira ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladığı ileri sürüldü.

VITOR PEREIRA'NIN YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

Portekizli teknik direktörle anlaşma süresinin ise 2 yıl olduğu belirtildi. Brezilya temsilcisinin, teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrılmasının ardından kısa süre içerisinde resmi olarak da Vitor Pereira'yı açıklayacağı ifade edildi.

Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'de göreve gelmişti. 54 yaşındaki teknik adamla, istenilen sonuçların gelmemesinin ardından Aralık ayında yollar ayrılmıştı. Pereira, daha önce de 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.