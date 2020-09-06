  • BIST
    1086.32
  • Dolar
    7,4343
  • Euro
    8,8127
  • Altın
    462,3220
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan tam not aldı! İlk gün 10 bin araç geçti
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
Bolu'da kumarhane operasyonu! 15 kişiye 45 bin ceza kesildi
İspanya koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rumlar'da "Akdeniz Fırtınası" paniği! Türk helikopterleri Girne semalarında
Galatasaray'dan Inter'e Nainggolan için teklif
ABD'de koronavirüs kabusu sürüyor! Ölü sayısı 193 bine dayandı
KKTC Başbakanı Tatar'dan "Akdeniz Fırtınası" mesajı
BAE'li şirkete ait yük gemisi battı
Sevgilisi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin: Tekrar test yaptıracağım!
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aboubakar'dan şaşırtan talep! Beşiktaş'a transferi zora girdi
Ejder meyvesi yılda 80 bin lira kazandırıyor, cebinizde yüzde 95 kar kalıyor
Ejder meyvesi yılda 80 bin lira kazandırıyor, cebinizde yüzde 95 kar kalıyor
Türkiye ve Libya arasında ''Ekonomi ve teknoloji'' alanında işbirliği protokolü imzalandı
ABD'li komutanın terörist aşkı bitmiyor! PKK/YPG'ye destek veremeyeceği için ağladı
Hamas lideri Heniyye ile Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah Beyrut'ta bir araya geldi
Yeni sezonun en tecrübelisi Cüneyt Çakır
"Kızım neredeysen Allah rızası için sesini duyur"
Pınar Karşıyaka'dan 1 galibiyet 1 mağlubiyet
Testleri başarıyla tamamlandı! Leopard 2A4 tankları yeni zırhlarıyla seviye atlıyor
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!
Genç kızın gözyaşları! ‘Açmazsan tekmeyle kıracağım…'
Başkan Erdoğan, "Böyle daha güzelsin" sergisini gezdi
06 Eylül 2020 Pazar 16:07:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 16:15:00

Vincent Aboubakar Beşiktaş'tan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi

Kaynak: Fanatik

ABONE OL

Beşiktaş, bir dönem takımda forma giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlamıştı. Kamerunlu forvet, ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediği için Siyah-Beyazlılardan teminat talebinde bulununca transfer zora girdi.

Beşiktaş, forvet arayışları kapsamında eski oyuncusu Vincent Aboubakar ile görüşmelere başlamıştı. Porto'nun yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Aboubakar'ın Beşiktaş'a gelmeye istekli olmasına rağmen transferde son anda bir pürüz yaşandığı aktarıldı.

ÜCRET GARANTİSİ İSTEYİNCE TRANSFER ZORA GİRDİ

Portekiz basınından Record'un haberine göre Kamerunlu golcü, Beşiktaş'tan teminat talebinde bulundu. Ödemelerde bir sıkıntı yaşamak istemediğini aktaran Aboubakar'ın, alacağı ücrete ilişkin bir banka garantisi istediği aktarıldı. Söz konusu talep sonrası ise transferin zora girdiği belirtildi.

2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve 38 maçta attığı 19 golle başarılı bir performans ortaya koyan Aboubakar, Porto'da yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Teknik direktör Sergio Concecaio'nun planları arasında yer almayan Aboubakar için Beşiktaş yönetiminin de bir sağlık raporu talep ettiği aktarılmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER