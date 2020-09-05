Vedat Muriqi transferi bitti! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi Lazio'da. Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı.

İtalyan temsilcisi Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Vedat Muriqi, gelecek hafta Roma'ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe Vedat Muriqi'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya satın almıştı.