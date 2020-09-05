Vedat Muriqi transferi bitti! İşte bonservis bedeli
Kaynak: AA
Lazio, Vedat Muriqi transferini bitirdi. Günledir süren pazarlıklar sonunda Lazio ile Fenerbahçe Vedat Muriqi'nin transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi Lazio'da. Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı.
İtalyan temsilcisi Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Vedat Muriqi, gelecek hafta Roma'ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe Vedat Muriqi'i Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya satın almıştı.