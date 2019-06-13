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13 Haziran 2019 09:37 | Perşembe

Vedat İnceefe'den Kosova'daki olaylara sert tepki! 'Bunlar Müslüman olamaz'

"Bizim içimizde hainler vardı ya, onun gibi. Bunların içinde de kötü insanlar var. Rüzgarı başka taraftan estirmeye çalışanlar var. Gerçek Kosovalılar Türkleri seviyor ve bundan onlar da çok rahatsız oldular."

ÜMİT Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe, Kosova’da gördükleri kötü muamele ve şiddet olaylarını değerlendirdi. Türkiye’nin Kosova’yı ilk tanıyan ülke olduğunu, Milli Takım’ın Fatih Terim yönetiminde Kosova ile orada ilk maçı oynadığını hatırlatan İnceefe, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalışan, ‘Kötü insanlar’ olduğunu vurguladı. İnceefe şöyle konuştu: Evet kötü şeyler oldu. Güvenlik görevlilerini bizim yedek kulübesinin yanına yığmışlar. Bizim yediğimiz ikinci golde İrfan Can Eğribayat, su şişesini yere atıyor. Oradan güvenlikler bizim bulunduğumuz alana girmeye başladı. Ayaktaki İrfan Can’ı ite ite kulübeye sokmaya çalışıyorlar. Ondan sonra da orası karıştı. 

BUNLAR MÜSLÜMAN OLAMAZLAR!

Özel güvenliğin futbolcuya dokunma yetkisi yok. Orada sportmenlik dışı bir davranış olursa, buna görevliler müdahale eder, özel güvenlikçi müdahale edemez. FETÖ terör örgütünün bir etkisinin olup olmadığını tespit edemem ama ben bunların Müslüman dahi olduklarını düşünmüyorum. Bize bunları böyle yapabiliyorlarsa ki, biz kardeş ülkeyiz. Ama münferit çirkinliklerin, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini bozmaya yönelik bir amacı olduğunu söyleyebilirim. Hepsi birlikte olmasa da bireysel olarak çirkinlikler yaşandı. Türkçe küfürler edildi. Ancak bunu bütün Kosova halkına da maletmek doğru olmaz. 

KOSOVALILAR BUNDAN MUSTARİP

Çünkü şu anda benim sosyal medya hesaplarıma olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren birçok Kosovalı mesaj gönderiyor. ‘Yaşananlara üzüldük, biz Kosovalıyız, Türkleri çok severiz’ mesajları atıyorlar. ‘Biz gerçek Kosova Türküyüz’ diyen birçok insan da var. Bazı kesimler bundan çok mustarip olmuş, çünkü Türkler ile Kosovalılar’ın gerçekten kardeş olduğuna inanan, bizim onlara verdiğimiz desteği bilen insanlar üzülmüş. Ama bir taraftan da hani bizim de kendi içimizde hainler vardı ya. Onun gibi. Bunların içinde de kötü insanlar var. Rüzgarı başka taraflardan estirmeye çalışanlar var.

SUÇ İŞLEMİŞ GİBİ MÜDAHALE ETTİLER

TARTAKLANAN yedek kalecimiz İrfan Can Eğribayat duygularını anlattı.

Bize saldıranlar Kosova’nın güvenlik görevlileriydi. Gol yediğimizde istemsizce sinirlendim elimdeki şişeyi yere fırlattım. Bir anda güvenlik geldi, sanki suç işlemişim gibi ellerimden tuttu beni çekiştirmeye başladı. ‘Sen bana karışamazsın’ deyince itti. Benim üzüldüğüm Türkçe küfürler edilmesiydi. Birisi çok iyi Türkçe konuşuyordu ve büyük ihtimalle Türk’tü.

NE OLMUŞTU?

FETÖ’cü hainlere yapılan operasyondan sonra Türkiye’ye yönelik düşmanca açıklamalar milli maçta da sahaya yansıdı. Özel güvenlikçiler futbolcularımıza saldırdı, şiddet uyguladı.

Kosova deplasmanında ‘Özel Güvenlik’ rezaleti yaşandı. Ümit Milli Takım’ın, Kosova’ya 3-1 mağlup olduğu maç sırasında özel güvenlikçiler yedek kaleci İrfan Can Eğribayat’ı tartakladı. Yenilen 3. gole sinirlenip su şişesini yere atan İrfan’a müdahale eden güvenlikçiler, onu kulübeye oturtmaya çalıştı. UEFA kurallarına göre özel güvenliğin sporculara müdahale etme yetkisi yok. Maçtan önce başlayan ve maç sırasında devam eden bu düşmanca tutum, soyunma odası koridorlarına da yansıdı.

HAİNLERİN ETKİNLİĞİ

2018 Mart ayında Kosova’ya MİT’in düzenlediği operasyonla 6 FETÖ üyesinin Türkiye’ye getirilmesinin ardından, terör örgütü elemanları ve sempatizanları Türkiye’ye karşı yoğun bir kampanya yürütmüştü. Sporcularımıza yapılan kötü davranışların altında bu yönlendirmelerin etkisi olduğu değerlendiriliyor.

(Akşam)

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