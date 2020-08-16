Barcelona'da Messi depremi!

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16 Ağustos 2020 Pazar 22:14:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 22:37:00

Ve Messi Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi

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Barcelona'nın dünya ünlü yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik tarihi mağlubiyetin ardından ayrılma kararını yönetime ilettiği belirtildi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybetmesinin artçıları Katalan kulübü için çok ağır olacak gibi gözüküyor. İspanyol medyasında gün içinde teknik direktör Quique Setien'in görevine son verileceği belirtilmişti. Gelen son dakika haberine göre ise takımın yıldızı ve futbolu da Barcelona'da bırakması beklenen Lionel Messi bu kararından vazgeçti ve ayrılık kararını yönetime iletti.

KARARINI BİLDİRDİ!

Takımın yönetiminden ve planlama eksikliğinden memnun olmayan Arjantinli yıldızın yönetime ayrılık kararını bildirdiği aktarıldı. 33 yaşındaki yıldızın adı Inter, Manchester City ve Manchester United'la anılıyordu. Barcelona'nın Setien'in yerine ise takımın başına Arjantinli ünlü teknik adam Mauricio Pochettino'yu getirmesi bekleniyor. 

(star.com.tr)

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