06 Haziran 2020 Cumartesi 15:14:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 15:14:00
Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı
Kaynak: AA
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TFF Merkez Hakem Kurulu, üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaları öncesinde Kovid-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
- Üst klasman hakemlerinin Kovid-19 testleri negatif çıktı
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