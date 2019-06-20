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20 Haziran 2019 19:30 | Perşembe

Umut Meraş Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Umut Meraş transferi için Bursaspor ile 12 milyon TL karşılığında el sıkıştı.

Siyah beyazlılar bir süredir kadrosuna katmak istediği Bursasporlu Umut Meraş'la anlaşmaya varmasının ardından, Bursaspor ile de el sıkıştı.

TRT Spor'un haberinde; Beşiktaş'ın, Umut Meraş transferi için 12 milyon TL'ye anlaşma sağladığı belirtildi.

Bursaspor ile geçen sezon 27 maça çıkan Milli sol bek Umut, 2 gol kaydetti.

UMUT MERAŞ, ADIM ADIM YÜKSELDİ

1995 İstanbul doğumlu olan Umut Meraş, kariyerinde yavaş yavaş merdivenleri tırmandı.

Futbol hayatına Şehreminispor'da başlayan Umut Meraş, ardından Sarıyer alt yapısına geçiş yaptı. 2014 yılında Boluspor, 2018 yazında ise Bursaspor'a transfer oldu. Transferi için Bursaspor, Boluspor takımına 265 Bin Euro bonservis, Umut Meraş'a ise 350 Bin Euro imza bedeli ödemişti.

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