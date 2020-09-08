Ümraniyespor'da 14 kişi koronavirüse yakalandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.