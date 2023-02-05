Ümraniyespor yarın Adana Demirspor'u konuk edecek

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 17.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geride kalan 21 lig maçında 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi alan Ümraniyespor, 14 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Son 4 maçında İstanbulspor, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Galatasaray'a mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, ligde çıkış arıyor.

10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle hanesine 38 puan yazdıran Adana Demirspor ise ligde 5. sırada yer alıyor. Ligde 4 maçtır kaybetmeyen Akdeniz ekibi, son maçında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte, Galatasaray karşısında kırmızı kart gören Durel Avounou, bu maçta forma giyemeyecek. Ceza sınırında olan Glumac ve Gheorghe, Adana Demirspor maçında kart görmesi halinde Trabzonspor deplasmanında oynayamayacak.

Adana Demirspor'da ise bu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmuyor. Stambouli, Ertaç Özbir, Ndiaye ve Semih Güler ise kart sınırındaki isimler. Bu futbolcular, Ümraniyespor karşısında kart görmesi halinde Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği 90 dakikayı, Adana Demirspor sahasında 1-0 kazanmıştı.