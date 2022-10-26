Uluslararası Tenis Turnuvası Gaziantep Cup Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 19 ülkeden 70'e yakın sporcu katılıyor. Gaziantep Cup'ın açılışına 44. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Sanatçı Behzat Gerçeker katıldı.



Durmuş: "Yetenekli Gençlerimizle Güçlü Bir Ülkeyiz"

Turnuvanın ve kompleksin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, inandıkları ve hedefledikleri birçok projenin olduğunu belirtti.

Türkiye'de çok yetenekli sporcular olduğunu dile getiren Durmuş, imkan verilmesi halinde gençlerin büyük işler yapabileceğine inandıklarını ifade etti.

Durmuş, "Dünyanın bir numaralı sporcusunu yetiştirebiliriz. Elbette bunlar sadece hayal etmekle, düşünmekle olmaz, stratejilerimizin olması gerekiyor. Projelerimiz ve çalışmalarımızla bu hedeflerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Önümüzdeki verilerde görüyoruz ki genç bir nüfus ve büyük bir coğrafyadayız, yetenekli gençlerimizle güçlü bir ülkeyiz. Yerel yönetimlerimiz, idarecilerimiz, sporcularımız, kulüplerimiz ve ailelerle bir koordinasyon gerekiyor. Tenisin zengin sporu olmadığı algısını yaratmak, hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına 2015'te sokaklara indik. Gaziantep olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bize bu şansı tanıdınız. O günkü stratejilerle bugünü gerçekleştirebilmiş olduk. Herkesin tenisi oynayabileceği anlayışı o günlerde o sokaklarda doğmuştu. Yerel yönetimler ve esas çatımız olan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri olmadan olmaz.

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 'Sporu Tabana Yayıyoruz' anlayışıyla bugün burada bir projeyi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu. Türkiye'nin artık yaptığı turnuvalarla bir tenis ülkesi olduğunu belirten Durmuş 1-6 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Gençler Şampiyonası'na değindi. Gelen her sporcunun bu turnuvada da birer elçi olarak ülkelerine döneceklerini söyleyen Başkan Durmuş Gaziantep Cup'ın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Şimşek: "Tenis Artık Elit Sporu Olmaktan Çıktı"

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise Gaziantep'teki bir tenis kompleksine isminin verilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu tesisler sayesinde tenis artık elit sporu olmaktan çıktı ve çok daha hızlı gelişecek." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in şampiyon şehir, yeşil şehir ve gastronomi şehri ilan edilmesinin tesadüfi olmadığını söyleyen Şimşek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Gaziantep'in topyekün bir gelişme çabası var. Nezaket ziyaretlerimde yapılmakta olanları gösterdiler. Bugün Başkan Fatma Şahin ile Gaziantep çok şanslı. Buranın enerjisi insanı cezbediyor. Bu nedenle şehir büyüyor kabına sığmıyor. Burası bir ticaret ve sanayi üssü. Bunun daha ileri taşınması için değerli başkanımızla uluslararası birçok çalışmayı birlikte yaptık. Sanayi olması yetmez kaliteli okula, böylesine nitelikli spor kompleksleri lazım. Gaziantep kültürel ve birçok alanda sınırları aşıyor. Türkiye'nin en büyük ve güçlü gelişme motorlarından biri Gaziantep'tir. Bu gece gündüz çalışan şehir liderlerinin başarısı. Benim ismimin bu şehrin bir yerlerinde olması benim için büyük bir onur."

Şahin: "Biz Şampiyonlar Yetiştirmek İçin Buradayız"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgedeki gençlerin gelişmesi ve yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Cumhuriyetin ikinci 100 yılına geçileceğine, bu çerçevede daha önemli çalışmaların yapılması gerektiğine işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sporun kaybedeni yoktur, herkes tarafından kazanılan çok özel bir alandır. Şampiyon tenisçileri yetiştirmek için buradayız. Başarılı gençler yetiştirmek için tesisler yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızı yetenek taramasıyla geleceğe hazırlamamız lazım. Çocuklarımızı hangi spor dalında yeteneği varsa o branşa yönlendirmemiz gerekiyor."

Spor şehri Gaziantep için hep birlikte büyük gayret gösterdiklerini ifade eden Şahin, "Tenis bir ekonomi. Yatırım yapmak lazım. Federasyonla görüştük. Bu şehri spor kalkınmasında da başkent yapma azmi ve kararlılığındayız. Tenis deyip geçmemek lazım. Bir yaşam biçimi. Yeni Federer, Serenalar yetiştirmek için buradayız. Ailelerden planlama ve takip istiyoruz. İstediğiniz her şeye bugün ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Sonuç olarak şampiyon şehir ve şampiyon tenisçiler olacak" diye konuştu.

Daha sonra Uluslararası Gaziantep Cup Tenis Turnuvası ve yapımı tamamlanan Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nin açılışı yapıldı.

Açılışın ardından turnuva kapsamında gösteri maçları oynandı.

Bölgede tenis branşının gelişmesine katkı sağlaması hedeflenen ITF turnuvası, 30 Ekim'e kadar sürecek.