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15 Haziran 2020 Pazartesi 17:09:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 17:09:00

ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 24 takım açıklandı. Türkiye'den Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji turnuvada mücadele edecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Türkiye'den Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji'nin ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonunda kupaya katılacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen 8 takıma gelecek sezonda yer verildiği kaydedildi.

ULEB Avrupa Kupası'nda 2020-2021 sezonunda mücadele edecek takımlar şöyle:

"AS Monaco, Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI, Cedevita Olimpija, Fraport Skyliners, Frutti Extra Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis, Lokomotiv Kuban, Maccabi Rishon LeZion, Metropolitans 92, MoraBanc Andorra, Nanterre 92, Partizan NIS, Promitheas Patras, ratiopharm Ulm, Telenet Giants,

Umana Reyer, Unicaja Malaga, UNICS Kazan ve Virtus Segafredo Bologna."

Grup kuralarının 10 Temmuz'da çekileceği açıklanırken, turnuvanın planlanan takvimi ise şu şekilde:

Normal sezon: 30 Eylül-16 Aralık 2020

Son 16 turu: 30 Aralık 2020-3 Şubat 2021

Çeyrek final: 2-10 Mart 2021

Yarı final:16-24 Mart 2021

Final: 6-14 Nisan 2021

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