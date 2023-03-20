UEFA'dan Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA'dan Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev

UEFA'dan Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.