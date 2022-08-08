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08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:24:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:24:00

UEFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev

Kaynak: AA

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FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Portekiz'in Vitoria ile Hırvatistan'ın Hajduk Split takımları arasında 10 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Dom Afonso Henriques Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu i Dom Afonso Henriques Stadyumu Serkan Olguncan Ceyhun Sesigüzel
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