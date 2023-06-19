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19 Haziran 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 09:00:00

UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu

Kaynak: AA

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2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.

Etiketler : 2023 uefa uluslar ligi final ispanya hırvatistan şampiyon
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