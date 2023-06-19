UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu
Kaynak: AA
2023 UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya, Hırvatistan'ı penaltılarla 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Feyenoord Stadı'nda oynanan final maçı normal süresi ve uzatmalar golsüz 0-0 tamamlanarak karşılaşma penaltılara gitti. Maçı penaltılarla 5-4 kazanan İspanya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ni bugün oynanan maçta Hollanda'yı 3-2 yenen İtalya, organizasyonu üçüncü sırada tamamlamıştı.
Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.
- A Milli Futbol Takımı, Galler ile liderlik mücadelesinde
- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'na veda etti
- UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya şampiyon oldu
- Türkiye-Galler maçına doğru
- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi
- EURO 2024 Elemeleri'nde 4. hafta heyecanı başlıyor