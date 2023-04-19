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19 Nisan 2023 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 08:15:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan yarı finalde

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Milan takımları yarı finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek finalinde İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı ilk maçı 2-0 galip tamamlayan Real Madrid, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında Rodrygo'nun 58 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle yine 2-0 kazanıp, yarı finale kaldı.

İki İtalyan takımın eşleşmesinde ibe ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısında rövanş maçında 1-1 berabere kalarak adını yarı finale yazdırdı.

Olivier Giroud, maçın ilk golünü 43. dakikada kaydetti. Napoli ise uzatma dakikalarında Victor Osimhen'nin golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Milan'da Giroud, 22. dakikada, Napoli de ise Khvicha Kvaratskhelia, 82. dakikada penaltı atışlarından yararlanamadı.

Etiketler : uefa şampiyonlar ligi real madrid milan yarı final
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