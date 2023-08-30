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30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları yarın çekilecek

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan girecek.

Ayrıca kura sırasında erkek ve kadın futbolunda 2022-2023 sezonu için yılın futbolcusu ve teknik direktörü ödülleri sahiplerini bulacak.

TAKIMLAR

Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.

Bu akşam rövanşları oynanacak Kopenhag-Rakow (1-0), PSV-Rangers (2-2) ve AEK-Antwerp (0-1) play-off eşleşmelerinden galip ayrılacak 3 ekiple gruplar tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından kura torbaları da belli olacak.

Gruplarda yer alma hakkı elde eden takımlar şöyle:

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle United (İngiltere), Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla (İspanya), Inter, Lazio, Milan, Napoli (İtalya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Union Berlin (Almanya), Lens, Paris Saint-Germain (Fransa), Benfica, Braga, Porto (Portekiz), Feyenoord (Hollanda), Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre), Galatasaray (Türkiye), Shakhtar Donetsk (Ukrayna).

İLK HAFTA MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları, 19-20 Eylül'de başlayıp 12-13 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Etiketler : uefa şampiyonlar ligi kura maç
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