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27 Kasım 2023 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 13:45:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın başlıyor

Kaynak: AA

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Galatasaray, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

29 Kasım Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

Etiketler : uefa şampiyonlar ligi galatasaray manchester united
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