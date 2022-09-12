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12 Eylül 2022 Pazartesi 10:59:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 10:59:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 2. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya) ve Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere) ile 14 Eylül Çarşamba günü Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya) maçları TSİ 19.45'te diğer maçlar ise TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Club Brugge (Belçika), Bayern Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

C Grubu: Viktoria Plzen (Çekya) - Inter (İtalya), Bayern Münih (Almanya) - Barcelona (İspanya)

D Grubu: Sporting (Portekiz) - Tottenham (İngiltere), Olimpik Marsilya (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

14 Eylül Çarşamba:

A Grubu: Rangers (İskoçya)- Napoli (İtalya)

E Grubu: Milan (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Celtic (İskoçya), Real Madrid (İspanya)- Leipzig (Almanya)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya), Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz), Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Etiketler : Avrupa futbolu Manchester City Juventus
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