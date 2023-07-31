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31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turunun rövanş mücadelesi yarın başlıyor

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş ayağı, yarın 4 maçla başlayacak. Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turuna çıkacak takımlar, yarın ve 2 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, 2-2'lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü 21.30'da Rams Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 3. tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçlarının programı şu şekilde:

Yarın:

20.30 Panathinaikos (Yunanistan) - Dnipro (Ukrayna) (3-1)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Ludogorets (Bulgaristan) (1-1)

21.00 BATE (Belarus)-Aris Limassol (Güney Kıbrıs): (2-6)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya)-Zrinjski (Bosna Hersek) (1-0)

2 Ağustos Çarşamba:

17.00 Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-4)

19.00 Karabağ (Azerbaycan)-Rakow (Polonya) (2-3)

20.00 Hacken (İsveç)- Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (0-0)

20.00 Molde (Norveç)-HJK (Finlandiya) (0-1)

20.00 Maccabi Haifa (İsrail)-Sheriff (Moldova) (0-1)

20.00 Genk (Belçika)-Servette (İsviçre) (1-1)

21.00 Kopenhag (Danimarka)- Breidablik (İzlanda) (2-0)

21.30 Galatasaray-Zalgiris (Litvanya) (2-2)

Etiketler : uefa şampiyonlar ligi eleme turu rövanş
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