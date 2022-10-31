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31 Ekim 2022 Pazartesi 15:55:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 15:55:00

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar yapılacak

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda yarın A, B, C, D grupları, 2 Kasım Çarşamba günü ise E, F, G, H gruplarındaki maçlar oynanacak.

Grupları ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Maç programı (TSİ) şöyle:

1 Kasım Salı:

20.45 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya)

23.00 Rangers (İskoçya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Inter (İtalya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Barcelona (İspanya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Tottenham (İngiltere)

2 Kasım Çarşamba:

20.45 Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz)

Etiketler : Avrupa futbolu A B C D grupları Manchester City Kopenhag
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