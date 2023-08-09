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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 maç oynandı
Galatasaray, Slovenya'dan avantajla dönüyor
09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:58:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:58:00

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 6 maç oynandı

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları 6 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçlarında bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.

Galatasaray, 3. eleme turunu geçmesi durumunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Kİ Klaksvik, konuk ettiği Molde'yi 2-1 yendi.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında oynanacak ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelendi.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Rakow (Polonya) - Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya): 0-0

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya): 4-1

AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (Ertelendi)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç): 2-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Galatasaray: 0-3

Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan): 3-0

Etiketler : Avrupa FUTBOL UEFA Şampiyonlar Ligi
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