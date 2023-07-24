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24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 15:00:00

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kuraları çekildi

Kaynak: AA

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekildi. Galatasaray, 2. eleme turunu geçerse Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre Galatasaray, 2. eleme turunu geçmesi halinde Ludogorets (Bulgaristan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

Şampiyonlar yolu:

Rakow (Polonya)/Karabağ (Azerbaycan) - Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)/BATE Borisov (Belarus)

Zrinjski (Bosna Hersek)/Slovan Bratislava (Slovakya) - Sheriff (Moldova)/Maccabi Haifa (İsrail)

AEK (Yunanistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Astana (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan)/Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Zalgiris (Litvanya)/Galatasaray

Breidablik (İzlanda)/Kopenhag (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Hacken (İsveç) - Helsinki (Finlandiya)/Molde (Norveç)

Lig yolu:

Braga (Portekiz) - Baçka (Sırbistan)

Rangers (İskoçya) - Servette (İsviçre)/Genk (Belçika)

Dnipro (Ukrayna)/Panathinaikos (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)

Etiketler : uefa şampiyonlar ligi eleme turu kura galatasaray
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