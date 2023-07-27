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27 Temmuz 2023 Perşembe 15:01:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 15:01:00

UEFA maçında "Spor Güvenliği Eğiticileri Eğitimi'' verildi

Kaynak: AA

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Eğitimin uygulamalı bölümü, polis başmüfettişleri ve Süper Lig'de takımı bulunan 12 ilin spor şube müdürlerinin katılımıyla Fenerbahçe-Zimbru maçında gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunca (TFF), 2023-2024 sezonundaki spor müsabakalarının huzur ve güven ortamı içinde oynanması amacıyla müsabakalarda görev alacak genel kolluk personeli, özel güvenlik görevlileri ve stat sorumlularına eğitim verecek polis başmüfettişlerine yönelik "Spor Güvenliği Eğiticileri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Polis başmüfettişleri ile Süper Lig'de takımı bulunan illerin spor güvenliği şube müdürlerinin katılımıyla verilen teorik eğitimin sonunda, Fenerbahçe ile Zimbru futbol kulüpleri arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme karşılaşmasında uygulamalı eğitim düzenlendi.

40'a yakın emniyet müdürü, verilen eğitimin uygulamada nasıl gerçekleştiğini yerinde denetledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkan Yardımcısı Ergün Dağıstanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde spor müsabakalarında alınan güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkartılması ve bu müsabakalarda görev alan tüm unsurların müşterek ve eş güdüm içerisinde çalışması amacıyla bu eğitimlerin verildiğini söyledi.

İki günlük eğitim planlamasında ilk gün teorik eğitim verdiklerini, ikinci gün ise verilen bu eğitimin uygulamasını Fenerbahçe maçında icra ettiklerini anlatan Dağıstanlı, "Burada hem müsabaka öncesi hem müsabaka esnası ve hem de müsabaka sonrasını kapsayacak şekilde spor güvenliği eğiticileri eğitimi gerçekleştirdik." dedi.

Dağıstanlı ayrıca, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta Süper Lig'de takımı bulunan 12 ilde, 3-8 Ağustos'ta da TFF 1. Lig'de takımı bulunan 11 ildeki spor karşılaşmalarında görev alan genel kolluk personeli ve özel güvenlik görevlilerine müsabaka öncesi, müsabaka esnası ve müsabaka sonrası alınacak tedbirlere ilişkin eğitimler verileceğini belirtti.

Diğer illerde de verilecek eğitimlerin hem teorik hem de uygulamalı olacağını ifade eden Dağıstanlı, "Burada amacımız, 2023-2024 sezonu başlamadan önce spor müsabakalarının huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesini sağlamak." diye konuştu.

Etiketler : FENERBAHÇE SPOR GÜVENLİĞİ SÜPER LİG
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