UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yönettiği karşılaşmada, iki takım da birçok pozisyona girmesine rağmen 60 dakikalık bölümde gol olmadı. Juventus'ta oyuna 63. dakikada giren Dusan Vlahovic, 65. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sevilla'da ise 62. dakika oyuna dahil olan Suso, 71. dakikada rakip ağları sarsarak skoru 1-1'e getirdi ve müsabakanın normal süresi, bu skorla tamamlandı.

Uzatmalara geçilen müsabakada Sevilla, 95. dakikada Erik Lamela'nın fileleri sarsmasıyla rakibini 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. İspanya ekibinde Marcos Acuna, 115. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ROMA, İLK MAÇTAKİ SKOR AVANTAJIYLA FİNALE YÜKSELDİ



Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını BayArena'da konuk etti.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiği mücadelede gol olmadı ve karşılaşma, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk maçı 1-0 kazanan Roma, adını finale yazdırdı.

Turnuvada ilk kez zirveye çıkmayı hedefleyen Roma, 6 kupayla Avrupa Ligi tarihinin en başarılı takımı Sevilla ile 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da final maçına çıkacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Fiorentina ile West Ham United karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü turnuvasının yarı final rövanş aşaması, iki maçla sona erdi.

İsviçre temsilcisi Basel, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Fiorentina'yı bu kez St. Jakob-Park Stadı'nda ağırladı.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez'in yönettiği karşılaşmada, Fiorentina 35. ve 72. dakikalarda Nicolas Gonzalez'le, Basel ise 55. dakikada Muhammed Zeki Emduni'yle ağları sarstı ve müsabakadan 2-1 önde ayrılan İtalya ekibi mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

Oyunun bu bölümünde 120+9'uncu dakikada Antonin Barak'ın golüyle skoru 3-1'e getiren Fiorentina turnuvada son iki takım arasına kaldı.

WEST HAM NORMAL SÜRENİN UZATMALARINDA BULDUĞU GOLLE KAZANDI



Diğer yarı final rövanş karşılaşmasında, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, West Ham United'ı AFAS Stadı'nda ağırladı.

Slovak hakem Ivan Kruzliak'in yönettiği mücadelede West Ham United, 90+4. dakikada Pablo Fornals'ın fileleri sarsmasıyla rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk maçı da 2-1 kazanan İngiltere ekibi adını finale yazdırdı.

Fiorentina ile West Ham United arasındaki final maçı, 7 Haziran Çarşamba günü Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.