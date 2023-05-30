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30 Mayıs 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 11:00:00

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Kaynak: AA

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Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası yarın sahibini buluyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde karşılaşacak İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için mücadele edecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ve Exxen'den canlı yayımlanacak.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.

GALATASARAY TARİHE GEÇTİ

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

EN ÇOK İSPANYOLLAR KAZANDI

İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 18 takımla finallerde temsil edildi ve 13 kez şampiyonluk yaşadı.

İngilizler 17 takımla, İtalyanlar ise 16 ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.

Etiketler : uefa avrupa ligi şampiyon uefa kupası futbol
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