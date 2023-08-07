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07 Ağustos 2023 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 14:23:00

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: AA

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Kİ Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 2023-24 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura töreninde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya elenmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belirlendi.

Elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek sarı-kırmızılı ekip, bu turda Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı arasındaki eşleşmeyi kazanan tarafla karşılaşacak. İstanbul temsilcisi, ilk maçı, evinde oynayacak.

Play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos'ta, rövanşları 31 Ağustos'ta oynanacak.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE:

Slavia Prag (Çekya)/Dnipro-1 (Ukrayna) - Zorya (Ukrayna)

Olympiakos (Yunanistan)/Genk (Belçika) - Cukaricki (Sırbistan)

Royal Union Saint-Gilloise (Belçika) - Lugano (İsviçre)

Astana (Kazakistan)/Ludogorets (Bulgaristan) - Ajax (Hollanda)

Zalgiris (Litvanya)/Hacken (İsveç) - Aberdeen (İskoçya)

LASK (Avusturya) - Zrinjski (Bosna Hersek)/Breidablik (İzlanda)

KI Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Sheriff (Moldova)/BATE (Belarus)

Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray - Karabağ (Azerbaycan)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow Czestochowa (Polonya)/Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

AEK (Yunanistan)/GNK Dinamo (Hırvatistan) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Etiketler : galatasaray uefa şampiyonlar ligi futbol
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