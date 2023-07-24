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24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:45:00

UEFA Avrupa Ligi 3. turu eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: AA

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci büyük turnuvasının 3. eleme turu olası eşleşmeleri belirlendi.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak Galatasaray, elenmesi durumunda, Avrupa Ligi 3. turunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Hacken (İsveç) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nin şampiyonlar yolu ve ana yol olmak üzere iki grup halinde yapılan 3. eleme turu kura çekimine göre, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan gelecek takımların muhtemel eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Şampiyonlar yolu:

- Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray / Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)

- Rakow Czestochowa (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Molde (Norveç)

- HSK Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)

- Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE Borisov (Belarus)

- GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Ana yol:

- Olympiacos (Yunanistan) / Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

- Slavia Prag (Çekya) / Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

Etiketler : uefa avrupa ligi kura eleme futbol
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