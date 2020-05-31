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31 Mayıs 2020 Pazar 12:54:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 12:54:00

TVF Yönetim Kurulu Üyesi Mumcu: Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istiyoruz

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Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mumcu, A Milli Kadın Takımı'nın antrenörü Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Takımı'nın antrenörü Giovanni Guidetti ile 4 yıl daha çalışmak istediklerini söyledi.

Milli takımların durumuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mumcu, "Giovanni ile 4 yıllık anlaşma vardı. 'Olimpiyat sonu' demiştik ama biz 4 yıl daha Giovanni ile çalışmak istiyoruz." dedi.

Guidetti'nin çok başarılı bir antrenör olduğunu belirten Mumcu, "Çok çalışkan bir insan. 2000 yılında onunla tanışmıştım, kendisini çok iyi tanıyorum. Eczacıbaşı'nda menajerlik yaparken kendisiyle anlaşmıştık. Her şey bitmişti. Gelmesini çok istiyordum, kısmet olmadı. İnandığım bir antrenör. Başkanla beraber, milli takımların sorumluluğu verilirken, ortak görüşümüz vardı; ne yapıp edip onu milli takımın başına getirmek istiyorduk. Ona çok güveniyorum." diye konuştu.

Guidetti'nin voleybolu konuşmayı çok sevdiğine dikkati çeken Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görüşmelerde bana 'Voleybolu bilen insanlarla daha keyif alıyorum' demişti. Bunu hiç unutmuyorum. Giovanni voleybol konuşabilen, fikirlerimize saygı duyan, voleybol tartışabileceğimiz bir antrenör. İkili diyalogları çok iyi."

"OLİMPİYATLARIN ERTELENMESİ CİDDİ KAYIP DEĞİL"

A Milli Kadın Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etmesine değinen Kurtaran Mumcu, "Olimpiyat her sporcunun hayali. 2016'da federasyonda görev aldığımızda hedeflerimizden biri de olimpiyatlara katılmak ve derece elde etmekti. Şükürler olsun bunu başardık. Olimpiyatlara katılmak, madalya peşinde koşmak çok önemli şey. Şu anda olimpiyatların ertelenmesi ciddi kayıp değil. Genç bir takıma sahibiz. Çabuk toparlanacak takımımız var." diye konuştu.

Çok iyi uyum sağlamış bir teknik ekibe ve oyuncu kadrosuna sahip olduklarını anlatan Mumcu, "Olimpiyatların ertelenmesi kararının bizim için sorun olacağını düşünmüyorum. Ligleri öne çekerek milli takımımızın kalan sürede olimpiyatlara daha iyi hazırlanması için bir zaman aralığı yaratmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın önemli başarılara imza atacak bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Mumcu, "Bu takım ciddi dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları oynayacak. Bu milli takım sahaya çıktığında çok insan 'acaba set alır mı, kaç sayı alır' konuşuluyordu. Başarı çalışmanın sonucu olan bir şey. İnanılmaz emek harcıyorlar. Hepimiz çok emek ve zaman harcıyoruz, meyvelerini toplayınca gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ERKEK MİLLİ TAKIMINDA CİDDİ JENERASYON DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYORUZ"

Mumcu, A Milli Erkek Takımı'nda da önemli değişiklikler yapacaklarını dile getirdi.

Kadın milli takımında olduğu gibi erkekler için de bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Mumcu, şunları söyledi:

"Erkek milli takımında ciddi jenerasyon değişikliğine gidiyoruz. Bu yıldan itibaren kararını verdik; daha genç, yetenekli çocuklarla uzun vadeli bir çalışma olacak. Yetenekli oyuncularımız var. Onları vitrine çıkararak, ekibi daha iyi duruma getirmek istiyoruz."

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